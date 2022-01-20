МИД Перу потребовал от испанской Repsol возместить ущерб от разлива нефти вблизи Лимы

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Перу в среду потребовало от испанской нефтегазовой компании Repsol компенсировать ущерб от разлива нефти, который произошел у побережья вблизи столицы страны Лимы.

"Разлив нефти Repsol в Вентанильи - самая серьезная экологическая катастрофа в Лиме за последнее время. Она нанесла серьезный ущерб сотням семей рыбаков. Repsol должна немедленно возместить ущерб", - говорится в заявлении, размещенном на странице ведомства в Twitter.

По словам МИД, происшествие также "поставило под угрозу флору и фауну в двух заповедных зонах".

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В океан попало около 6 тыс. баррелей нефти. По данным Министерства охраны окружающей среды Перу, оказались загрязнены 18 тыс. квадратных метров пляжей. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.

Repsol заявила, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. "Мы проводим работы по устранению последствий у береговой линии и очистке пляжей после ситуации, которая была вызвана высокими приливными волнами, зафиксированным из-за извержения вулкана", - говорится в сообщении компании, опубликованном в среду.

Ранее управление омбудсмена Республики Перу заявило, что проведет проверку в связи с отсутствием должного реагирования властей на извещение об извержении вулкана в районе Королевства Тонга, в результате чего погибли две жительницы южноамериканской республики. ВМС Перу 15 января сообщили у себя в "Твиттере", что удар стихии "не вызовет цунами на побережье" страны, однако извержение привело к сильному волнению океана у берегов Перу.