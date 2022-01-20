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В Анадыре и в поселке Угольные Копи отменили занятия в школах из-за морозов

Температура воздуха в населенных пунктах опустилась до минус 37 градусов

ТАСС, 20 января. Власти на Чукотке отменили занятия для школьников в Анадыре и в поселке Угольные копи из-за сильных морозов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Двадцатого января отменены занятия в первых-одиннадцатых классах в школах Анадыря и поселка Угольные Копи", - сказали в пресс-службе.

В Анадыре сейчас температура воздуха опустилась до минус 37 градусов, скорость ветра в районе пяти-семи м/с, в поселке Угольные Копи также минус 37 градусов.

Занятия в Анадыре и в поселке Угольные Копи отменили во вторник для учеников классов с первого по седьмой, накануне сообщалось об отмене занятий на 19 января для всех школьников. Морозы будут держаться до конца недели.

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РоссияЧукотский автономный округ
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