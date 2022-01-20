В Курганской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

ТАСС, 20 января. Первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Курганской области. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале правительства области.

"В Курганской области выявили три случая заражения "омикроном". Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области, новый штамм вируса выявлен у жителей города Кургана (2) и Шумихи (1) при исследовании материала в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возраст заболевших - 53, 60 и 74 года, за пределы региона заразившиеся не выезжали.

"Заболевание на данный момент протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Пациенты соблюдают режим самоизоляции и получают амбулаторное лечение. Также установлены контактные с заболевшими, все они обследованы. Ситуация находится на контроле", - добавили в правительстве.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано более 52 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ранее в Курганской области ужесточили антиковидные ограничения, которые были ослаблены на период новогодних праздников: с 16 января организации общественного питания могут работать только до 23:00 за исключением общепита на вокзалах, в здании аэропорта и некоторых других предприятий питания. При этом в регионе отменили до 1 февраля требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью более 1 000 кв. метров, учреждений культуры и спорта, гостиниц, санаториев, бытовых услуг и других организаций. В области продолжают действовать режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и ряд других ограничений.