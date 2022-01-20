Всероссийский урок безопасного интернета для школьников пройдет 24 января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Лига безопасного интернета проведет Всероссийский урок безопасного интернета для школьников 24 января. Эксперты расскажут об основных рисках в сети и ответят на вопросы школьников, сообщила ТАСС директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"24 января Лига безопасного интернета при поддержке МВД России, министерства просвещения и Юнармии проведет Всероссийский онлайн урок безопасного интернета. К трансляции урока подключатся школьники со всей страны", - рассказала она.

Эксперты Лиги безопасного интернета, МВД России, городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки города Москвы, а также блогеры расскажут школьникам об основных рисках, с которыми они сталкиваются в сети, дадут советы и ответят на вопросы школьников.

"В последние годы резко выросла вовлеченность детей в цифровую среду: по данным опросов Лиги безопасного интернета более 83% процентов школьников ежедневно выходят в сеть, по данным Высшей школы экономики в сеть выходят практически все подростки в возрасте 12-14 лет (95%). Каждый ребенок встречается с различными рисками онлайн. Наша цель - усилить работу с причинами, а не бороться с последствиями тех или иных опасных явлений в сети", - пояснила Мизулина.

Ранее Лига Безопасного интернета проводила Всероссийский урок безопасного интернета в 2015 году. В 2019-2020 годах организация также провела акцию "Месяц безопасного интернета", в ходе которой волонтеры и педагоги провели уроки для двух млн школьников в 10 регионах страны.