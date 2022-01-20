В Приморье потушили мусорный полигон, горевший с декабря

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Специалисты потушили пожар на мусорном полигоне в Приморье, который горел с декабря прошлого года, сообщило в четверг министерство ГОЧС региона в своем аккаунте в Instagram.

Информация о возгорании на полигоне твердых коммунальных отходов появилась в декабре. Жители поселка Рудный-1 стали жаловаться на сильное задымление. На территории Кавалеровского района был введен режим повышенной готовности.

"В ликвидации очагов горения были задействованы силы краевой противопожарной службы и администрации муниципального района. В целях предотвращения развития чрезвычайной ситуации, для ускорения ликвидации возгорания и сильного задымления распоряжением губернатора Приморского края Олега Кожемяко на данный полигон ТБО дополнительно был направлен резерв тяжелой техники. <...> Мусорный полигон потушен", - говорится в сообщении.

Всего привлечено 12 единиц техники: два бульдозера, три экскаватора и семь самосвалов. Для рекультивации на полигон доставлено 7,5 тыс. куб. м инертных материалов.