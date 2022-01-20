На Дальнем Востоке стартовал гастрономический фестиваль зимней рыбы "Корюшка и Ко"

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Корюшка и Ко" открылся в 20 ресторанах Приморья, Амурской области и Хабаровского края. Как сообщила на пресс-конференции в четверг пиар-менеджер фестиваля Анна Степанкина, ассортимент рыбы в этом году расширен.

Корюшка, которую ловят в Японском море, отличается от балтийской. Зимой в Приморье вылавливают несколько видов этой рыбы: писуч - маленькая, размером с палец, малоротка - крупнее, зубарь - самая большая. Свежая рыба пахнет огурцом. В предыдущие годы корюшка была единственным продуктом этого фестиваля, но в этот раз ассортимент рыбы решено расширить.

"В этом году мы решили немного поменять концепцию, расширить тематику, и поэтому наш фестиваль трансформировался в фестиваль зимней рыбы. Понятно, что хедлайнером по-прежнему остается корюшка, но мы и рестораторы решили уделить внимание и другим видам зимней рыбы: наваге, минтаю и зимней камбале", - рассказала Степанкина.

Она добавила, что в этом году в мероприятии участвуют 18 ресторанов Владивостока и по одному в Благовещенске и Хабаровске. Они предлагают гостям корюшку по единой цене - 150 рублей за 100 граммов жареной рыбы. Кроме того, рестораны предлагают по несколько авторских блюд из корюшки.

В прошлом году все заведения во время фестиваля продали 14 703 блюда с корюшкой. В этот раз организаторы надеются побить рекорд. Также гости фестиваля могут впервые попробовать десерт с изображением корюшки от эклерной во Владивостоке.