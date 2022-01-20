СК начал проверку сообщений о фальсификации доказательств по делу полицейского Воронцова

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Следственный комитет России начал доследственную проверку после публикации сведений о фальсификации доказательств по делу основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом сказано в документах СК, с текстом которых ознакомился ТАСС.

"Направляется для рассмотрения обращения в установленном порядке обращение адвокатов Воронцова В. А. от 27.10.21 г., поступившее из СК РФ о фальсификации доказательств по уголовному делу. Организуйте проверку изложенных в обращении доводов, детально разберитесь в их сути, примите предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав", - сказано в тексте документа, подписанного заместителем руководителя контрольно-следственного отдела СК Н. А. Потоцкой.

В октябре прошлого года стало известно, что в ходе очередного заседания суда по делу Воронцова потерпевшая Ирина Андина, бывшая сотрудница полиции из Саранска, отказалась от ранее данных показаний. Согласно первоначальным показаниям, она заявила, что Воронцов вымогал у нее около 30 тыс. рублей, а в случае отказа угрожал распространить в интернете ее видео интимного характера. Но на последнем заседании она заявила, что дала эти показания в надежде на восстановление на службе в полиции, а в действительности же Воронцов у нее ничего не вымогал. Кроме этого в суде от своих показаний, данных ранее, отказалась и одна из свидетельниц со стороны обвинения. В связи с этим адвокаты обвиняемого Федор Аксененко, Александр Самухов и Ирина Гриненко обратились в прокуратуру, ФСБ и СК, чтобы там дали соответствующую правовую оценку.

"Если проверка закончится возбуждением уголовного дела, то суд, действуя законно, обязан вернуть дело прокурору для дальнейшего его до расследование ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Ведь если сведения о нарушениях подтвердятся, это будет означать, что судья рассматривает доказательства, заведомо добытые незаконным путем, что невозможно устранить в ходе судебных процессов, и невозможно этому дать объективную оценку, как того требует закон, а значит, приговор будет неправосудным", - отметил в беседе с ТАСС Самухов.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. По версии следствия, в октябре 2017 года он вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети. По второму эпизоду вымогательства он требовал в аналогичной ситуации деньги от бывшей сотрудницы полиции Саранска. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов. Сам Воронцов вину не признает и считает свое дело местью за его деятельность в качестве основателя проекта "Омбудсмен полиции".