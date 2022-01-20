Выставка "Оренбургский пуховый платок на фоне Альп" открылась в швейцарском Берне

ОРЕНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Традиционные оренбургские пуховые платки стали выставочными экспонатами в галерее художника Алекса Долля в Берне (Швейцария), сообщается в четверг на сайте министерства культуры Оренбургской области.

"В швейцарской галерее Alex Doll Galerie BERN российско-швейцарского художника Алекса Долля в эти дни начала свою работу выставка "Оренбургский пуховый платок на фоне Альп". В экспозиции представлены экспонаты из коллекции Областного музея изобразительных искусств, изделия фабрики "Оренбургский пуховый платок" и паутинки из собраний частных швейцарских коллекционеров - основательницы Музея арктического искусства Cerny Inuit Collection Марты Черни и дочери швейцарского писателя Герхарда Мейера Рут Шайдеггер-Майер", - говорится в сообщении.

В экспозицию вошли 33 экспоната, отмечают в министерстве. Среди них - платки большого размера и палантины, а также применяемые в производственном процессе машинного пуховязания платки-образцы, использованные для предварительного внедрения нового орнамента.

"В Бернской галерее современного искусства оренбургский пуховязальный промысел представлен в виде воздушного паутинного образа, который напоминает одновременно облака и натянутую паутину, подсвеченную закатным солнцем. Экспозиция дополнена скульптурами малой формы из серии работ художника Алекса Долля - "Цветы. Впечатление". Таким образом "Цветочный медведь" "демонстрирует" публике палантин ручной работы, проходящий через обручальное кольцо со звездчатым рубином", - написано на сайте министерства.

Долль, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что выставка в Берне отвечает европейской традиции экспонирования, но каждый экспонат несет сакральный смысл, связанный с духовными ценностями России.