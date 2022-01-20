В Приангарье ввели режим самоизоляции для непривитых от ковида жителей старше 60 лет

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет ввели в Иркутской области, где вновь увеличивается ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом, а также выявлены случаи заражения штаммом "омикрон". Также работодателям рекомендовали перевести на удаленную работу не менее половины сотрудников, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области вводится режим самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции граждан в возрасте старше 60 лет. Мера будет действовать неопределенный срок - до улучшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, работодателям, осуществляющим деятельность в Приангарье, рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 20 января подтверждено 163 546 случаев заражения коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 492 заболевших, при том, что в начале января этот показатель составлял около 250-300 человек. В больницах находятся 1 883 пациента. Свободный коечный фонд составляет более 40%. За время пандемии в Иркутской области выздоровели 151 796 человек, умерли 7 415.

В регионе на усиленный режим работы переведены лаборатории, которые делаю анализы на ковид. Решено открыть дополнительно восемь детских амбулаторных ковидных центров. Общее количество таких центров для детей и взрослых в регионе составит 31. Амбулаторные больные обеспечены лекарствами до конца января. В ближайшее время ожидается поступление дополнительных средств на закупку медикаментов.

В Иркутской области сохраняется обязательный масочный режим. С 15 октября введена обязательная вакцинация для нескольких категорий граждан, относящихся к группам риска. Также введены QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун. С 23 октября временно запрещены гастрольные концерты и спектакли.