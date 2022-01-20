Налог для владельцев электромобилей отменят в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 января. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг единогласно приняли в первом чтении законопроект, обнуляющий транспортный налог для владельцев электромобилей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

С 1 января 2020 года транспортный налог для владельцев электромобилей был снижен в два раза. Затем губернатор региона Валерий Лимаренко внес на рассмотрение депутатов законопроект по обнулению налога.

"Депутаты единогласно поддержали инициативу Валерия Лимаренко обнулить транспортный налог для владельцев электромобилей", - рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области.

По информации пресс-службы, глава региона решил поддержать владельцев электромобилей, так как это экологически чистый транспорт и более экономичный для людей. По его мнению, с увеличением количества электромобилей будет существенно снижаться вред, наносимый окружающей среде.

Налоговая льгота - не единственная мера поддержки, действующая в Сахалинской области для владельцев этого вида транспорта. Организованы специальные парковочные места для электромобилей возле зарядных станций. Для владельцев электрических зарядных станций тариф на электроэнергию снижен на 30%.

В январе прошлого года на территории Сахалинской области насчитывалось 146 электрокаров. По состоянию на декабрь 2021 года, в регионе было зарегистрировано уже 280 электромобилей. Автовладельцы связывают рост количества электрического транспорта с развитием зарядной инфраструктуры.