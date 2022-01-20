В Югре зафиксировли новый максимум заболевших COVID-19 за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 января. /ТАСС/. Число заболевших COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки составило 447 человек. Об этом сообщил в четверг региональный оперативный штаб.

Ранее оперштаб ХМАО сообщал, что за 18 января в Югре было выявлено 299 инфицированных коронавирусом. Последний раз аналогичное число новых больных за сутки в регионе фиксировали летом 2020 года на пике пандемии в округе. Рекордное число заболевших за сутки в Югре за все время пандемии - 323 человека - было зарегистрировано 24 июня 2020 года.

"За последние сутки в Югре зарегистрировано 447 новых случаев коронавирусной инфекции в 20 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе от последствий новой коронавирусной инфекции умерли пять человек. За все время в ХМАО заболели COVID-19 99,4 тыс. человек, 93,5 тыс. выздоровели, 2 115 умерли.

В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей от 60 лет и старше, трудовых мигрантов.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ранее сообщал, что в течение двух-трех недель регион ожидает двукратного увеличения болеющих COVID-19. По его словам, ХМАО готов к такой ситуации.