Кассацию на решение о передаче скифского золота Киеву подадут до 26 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Кассационная жалоба на решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана до 26 января, сообщил ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

В конце октября Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к тяжбе о принадлежности коллекции. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона следит за развитием ситуации. Позиция РФ заключается в том, что ценности должны находиться в Крыму.

"26-е (января) - последний день, когда жалоба может быть подана. По моей информации, она в любом случае будет подана от крымских музеев", - сказал он.

В среду Молохов сообщил ТАСС, что следователи СК России проводят доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота. Цель проверки - установить, что было предпринято для того, чтобы вернуть ценности, достаточно ли было этих мер. По словам Молохова, в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ и их коллеги в Крыму подписали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда РФ.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.