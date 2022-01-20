Активисты просят премьера и главу РАН установить в Троицке памятник академику Басову

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Активисты движения "Сильная Россия" просят главу правительства Михаила Мишустина и президента Российской академии наук Александра Сергеева оказать помощь в установке памятника российскому ученому, лауреату Нобелевской премии по физике, дважды Герою Социалистического Труда Николаю Басову в городе Троицке в Новой Москве. Об этом сказано в тексте обращения, с которым ознакомился ТАСС.

"Просим вас <...> в рамках историко-культурного просвещения рассмотреть возможность реализации под эгидой правительства РФ ряда мер, посвященных 100-летию со дня рождения Басова Н. Г., в частности, установить ему памятник в городе-наукограде Троицке и топонимическую доску на площади Академика Басова в Москве", - отмечается в документе.

Академик Басов сделал чрезвычайно много для российской науки. Он стал основоположником квантовой электроники, развитие которой привело к изобретению лазеров, был одним из первых ученых, предложивших использование полупроводников в качестве активной среды для лазеров.

В 1959 году Басов был удостоен Ленинской премии, в 1964 году - Нобелевской премии по физике. В 1966 году был избран академиком Академии наук СССР. На данный момент к 100-летию со дня его рождения выпущена почтовая марка.