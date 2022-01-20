Полуметровые сугробы образовались в предгорье Сочи

СОЧИ, 20 января. /ТАСС/. Сугробы высотой до полутора метров образовались местами в предгорной части Сочи из-за прошедшего ночью снегопада. Серьезных ЧП не зафиксировано, общественный транспорт работает с перебоями из-за ситуации на дороге, сообщает в четверг пресс-служба администрации города.

17 января в Сочи объявили штормовое предупреждение по ухудшению погоды, ожидались лавины, снегопад, сильные порывы ветра. Частично прогноз оправдался. Прогноз сохраняется до вечера четверга. Также до конца сегодняшнего дня действует штормовое предупреждение по снегопаду и лавинам.

"В предгорьях высота снежного покрова достигает полуметра. На побережье местами наблюдается понижение температуры до минусовых отметок, гололед. Серьезных сбоев функционирования дорожной и коммунальной инфраструктуры не зафиксировано. На некоторых маршрутах из-за неблагоприятных дорожных условий движение временно осуществляется не до конечных остановок", - говорится в сообщении.

Работы по расчистке дорог идут круглосуточно, задействованы около 400 специалистов. Обеспечен беспрепятственный проезд к социальным учреждениям.

Отмечается, что в горах Сочи выше 500 м сохраняется слабая лавиноопасность. Спасатели напоминают, что выезжать в горы на машине, не оборудованной зимней резиной, смертельно опасно.

В настоящее время в Сочи солнечно и морозно, до конца недели в горах ожидается снег, прогнозируется отрицательная температура. В прибрежном кластере синоптики прогнозируют потепление до конца недели.