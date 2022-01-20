Главный ЛОР Москвы рекомендовал противовирусные вместо антибиотиков при "омикроне"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Жителям Москвы напомнили, что "омикрон" по симптоматике похож на простуду, и рекомендовали начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков. Об этом ТАСС сообщил главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков.

"В столице начал распространяться штамм коронавируса "омикрон". Болезнь обычно протекает в легкой форме, гораздо реже вызывает госпитализации, чем другие штаммы, но "омикрон" считается более заразным. Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы "омикрона" или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой - это заложенность носа, боль и першение в горле, <...> лечить "омикрон" нужно привычными способами", - сказал Крюков.

Также оториноларинголог предложил использовать противовирусные препараты широкого действия и предостерег от антибиотиков, так как они не помогут при "омикроне" или ОРВИ. Принимать их можно только по назначению врача.

По словам специалиста, для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, но употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день.

"Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Но каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке", - добавил Крюков.

Главный оториноларинголог Москвы также напомнил, что регулярное проветривание и увлажнение помещений дома и на работе облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции.