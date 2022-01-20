WWF выпустил первую в России настольную игру об изменении климата

"Тематика игры очень актуальна, ведь с каждым годом мы все чаще сталкиваемся с последствиями глобального изменения климата. В одних регионах, например, в Арктике, они проявляются сильнее, в других - менее заметны. Прогнозы ученых неутешительны: в будущем вызванные изменением климата погодные аномалии, такие как ураганы, волны жары, засухи, наводнения и чрезвычайная пожарная опасность лесов, будут все чаще и сильнее и к ним необходимо быть готовыми. Поэтому важно, чтобы молодежь хорошо ориентировалась в теме, понимала причины и последствия происходящих процессов. Цель этой игры - в интересной игровой форме рассказать о влиянии деятельности человека на климат, показать необходимость адаптации к изменениям и важность снижения выбросов двуокиси углерода CO2", - заявил директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин, который принял участие в разработке игры.

По его словам, это удобный образовательный инструмент, который можно использовать на уроках и практических занятиях по экологии, биологии, географии и естествознанию. Игра выпущена тиражом 1,5 тыс. экземпляров и рассчитана на играющих старше 12 лет. В январе-феврале игру бесплатно получат школы, вузы и библиотеки Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. В открытой продаже игра не появится, однако ее можно будет найти на витрине подарков WWF России, а также в общественных игротеках Москвы.

"Участникам игры в роли руководителей мировых корпораций предлагается развивать свои производства и противостоять изменениям климата, чтобы не допустить катастрофических явлений. В ходе игры необходимо вести бизнес-проекты, получать прибыль и проходить аудиторские проверки. При этом игроки не должны забывать о выбросах СО2. Если в результате проектов концентрация СО2 в атмосфере превысит определенный уровень - игра заканчивается и проигрывают все: корпорации ликвидируются, а человечество оказывается в столь тяжелом положении, что вводится глобальное чрезвычайное положение. Чтобы не допустить катастрофы игрокам необходимо минимизировать свое негативное воздействие на климат: снижать выбросы парниковых газов, вкладывать ресурсы в развитие зеленой энергетики, восстановление лесов", - рассказали в фонде.