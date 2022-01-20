У двух жителей Югры выявили омикрон-штамм коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 января. /ТАСС/. Двое жителей Ханты-Мансийского автономного округа заразились штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

"На момент данной публикации получено два сообщения о наличии мутации "омикрон" у двух жителей автономного округа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, о первом случае сообщение поступило из управления Роспотребнадзора по Омской области. Житель Югры, находясь в отпуске, посетил родственников в нескольких субъектах страны и Омске и почувствовал себя больным. "По результатам ПЦР-тестирования и молекулярно-генетического исследования в научной организации Роспотребнадзора города Омска подтвержден "омикрон". По мере получения отрицательного экспресс-теста пациент вернулся домой. Тем не менее, при получении данной информации все лица, контактировавшие с пациентом обследованы, противоэпидемические мероприятия проведены", - отметили в управлении Роспотребнадзора по Югре.

Второй пациент вернулся из отпуска в Египте, круг контактных с ним лиц установили специалисты, заболевшего взяли под наблюдение и изолировали.

О ситуации в регионе

За 19 января в ХМАО зафиксировали новый максимум заболевших коронавирусом за сутки за все время пандемии - 447 человек. Ранее рекордное число заболевших за сутки в Югре за все время пандемии - 323 человека - было зарегистрировано 24 июня 2020 года. За все время в ХМАО заболели коронавирусом 99,4 тыс. человек, 93,5 тыс. выздоровели, 2 115 умерли.

В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запретили посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, ввели обязательную вакцинацию для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.

Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ранее сообщал, что в течение двух-трех недель регион ожидает двукратного увеличения болеющих коронавирусом. По его словам, ХМАО готов к такой ситуации.