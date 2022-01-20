Эксперт предрек пик заболеваемости COVID-19 в Свердловской области через две-три недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Пик заболеваемости коронавирусом в Свердловской области наступит через две-три недели. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Ранее региональный оперштаб сообщал, что 18 января число заражений коронавирусом в Свердловской области за сутки выросло на 10%.

"Пока на сегодняшний день мы видим, что прирост идет по заболеваемости [коронавирусом]. <…> Темпы распространения очень быстрые, я думаю, что недели через две-через три мы все-таки получим пик заболеваемости", - сказал Харитонов.

Он уточнил, что количество заболевших будет зависеть от сознательности жителей при соблюдении всех введенных в регионе мер эпидбезопасности.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, с 27 января запретили работу заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты в регионе теперь необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировались чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Свердловской области за все время пандемии выявили 207 376 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 182 361 человек, 9 804 умерли.