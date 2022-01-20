В Москве выделили 462 млн руб. на лечение онкобольных детей по инновационным методикам

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Москвы выделили 462 млн рублей на лечение онкобольных детей по новейшим методикам, не входящим в ОМС и высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило гранты в размере 462 млн рублей: Морозовской детской городской клинической больнице - 346 млн рублей и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого - 116 млн рублей. Средства грантов предназначены для лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями, с применением инновационных технологий, не входящих в стандарты ОМС и ВМП. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2014 года в Морозовской больнице функционирует Центр детской гематологии и онкологии на 329 коек, где проводится лечение детей со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, солидными опухолями и тяжелыми анемиями. В 2018 году в больнице было открыто единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

Благодаря выделенным ранее грантам удалось увеличить количество выполненных операций в 6,5 раз - с 13 в 2018 году до 85 в 2021 году. Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора - обследование и проведение забора костного мозга в стационаре и транспортировку костного мозга. Также за счет гранта финансируется проведение специфической иммунотерапии у детей и закупается современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований, позволяющее индивидуально подбирать специализированное лечение и предсказывать его переносимость.

В составе центра им. Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек, специалисты которых используют инновационные технологии онкохирургии: водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация. Некоторые из них были применены в детской онкологической практике впервые в нашей стране и в мире.