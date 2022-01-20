Служба ранней помощи за год оказала около 22 тыс. услуг детям с ограничением по здоровью

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Почти 22 тыс. услуг семьям с детьми до трех лет, имеющими ограничения по здоровью, оказала столичная служба ранней помощи в 2021 году. Специалисты службы занимаются стабилизацией состояния и профилактикой инвалидности ребенка, сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"В прошлом году служба ранней помощи оказала около 22 тыс. услуг семьям с детьми до трех лет, имеющими ограничения по здоровью. Например, заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, нарушения речи, слуха, генетические аномалии, расстройства аутистического спектра. Во время первых визитов семьи сотрудники службы ранней помощи проводят диагностику для определения физического и психоэмоционального состояния малыша, после чего составляют индивидуальную программу ранней помощи. Чтобы занятия были максимально эффективными, команда проекта проводит регулярный мониторинг и корректирует реабилитационный маршрут для каждой семьи, обучает родителей правильному взаимодействию с ребенком дома", - рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Алексей Володин, чьи слова приводятся в публикации.

Прийти на первичный прием может любая семья с малышом до трех лет, если родителей беспокоит его развитие или поведение. Также в службе оказывают психологическую поддержку родителям, обучают семью правильно ухаживать за ребенком.

"Больше всего услуг в минувшем году оказали психологи ранней помощи. Они провели почти 3,8 тыс. консультаций. Один из важных моментов такой помощи - формирование у родителей позитивных установок на перспективы развития малыша, понимания особенностей его восприятия окружающей действительности", - говорится в сообщении.

За 2021 год более 3,7 тыс. услуг ранней помощи оказали инструкторы-методисты по лечебной физкультуре, около 2,9 тыс. - дефектологи, свыше 2,8 тыс. услуг - специалисты по развитию движения. Сегодня в Москве раннюю помощь оказывают в центре социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Роза ветров", Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой, центре комплексной реабилитации инвалидов "Бутово", Московском городском центре реабилитации, Комплексном реабилитационно-образовательном центре и школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых и в других организациях.