В России стартовала продажа печатной версии гида Michelin по Москве

"В России сегодня поступил в продажу первый тираж гастрономического гида Michelin по Москве. В путеводитель вошли 69 заведений, которые были объявлены на торжественной церемонии в концертном зале "Зарядье" в октябре прошлого года. Российская столица стала первым городом в СНГ, чьи рестораны попали в знаменитый гид. Девять из них удостоились заветных звезд, включая два проекта, завоевавших сразу по две звезды Michelin", - рассказал собеседник агентства.

Печатное издание насчитывает более 120 страниц, все материалы в нем предоставлены на двух языках - русском и английском.

"Компания Michelin выпустила первый тираж своего гастрономического путеводителя по Москве. Продажи в России начались 20 января, а чуть позже они стартуют и на зарубежном рынке. Для нас важно, что, помимо отмеченных экспертами заведений, в печатную версию вошла информация о нашей гастрономической культуре и городе в целом. Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Путеводитель доступен для покупки на платформе "Яндекс.Маркет". За рубежом его можно будет приобрести в конце января на маркетплейсе Amazon. Кроме того, описание ресторанов, отобранных экспертами для первого гида по столице России, опубликовано на сайте Michelin.

О гиде

Гид Michelin - наиболее известный и влиятельный из гастрономических путеводителей в мире. Он выпускается с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шефа. Процесс рейтингования строго конфиденциален. Эксперты путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом заведении. На его основе и проводится оценка - в главном офисе в Париже.