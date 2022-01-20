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В Московском зоопарке енотовидная собака и еноты впали в зимнюю спячку

Животные "решили", что температура упала достаточно низко для засыпания, отметили в зоопарке
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Енотовидная собака Буба и еноты погрузились в зимний сон в Московском зоопарке. Об этом сообщается в Instagram зоопарка.

"Рады сообщить, что наши полосатые товарищи наконец уснули. Пушистая группа из енотов и собаки Бубы решила, что температура уже упала достаточно низко для засыпания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в начале января зоологи зоопарка заметили, что следы в вольере енотов появляются все реже, а его обитатели чаще всего проводят время в своих утепленных домиках. Однако этот признак весьма относительный. "Да, еноты в процессе зимования выходят на улицу реже, но все же выходят. В отличие от тушканчиков им не свойственны драматические изменения метаболизма. Их состояние можно скорее назвать "режимом энергосбережения", - добавляется в публикации.

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