На Урале создали аудиогид по природным территориям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Туристический кластер "Гора Белая", расположенный в северо-западной части Свердловской области, запустил уникальный для региона аудиогид по природным территориям, который включает в себя более 60 знаковых мест в окрестностях поселка Висим. На создание приложения направили деньги гранта Ростуризма, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе туркластера.

"На первом этапе в него включены 10 маршрутов и более 60 знаковых мест в окрестностях поселка Висим. Висим - жемчужина Урала и ТРК "Гора Белая", родина известного писателя Мамина-Сибиряка. Основанный 300 лет назад поселок хранит информацию о событиях, происходивших на Урале и в России: раскол церкви, расцвет горнозаводской империи Демидовых, развитие золотодобычи, образование этнических общин, гражданская война, эвакуация жителей блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.

Поселок Висим в 2021 году вошел в тройку самых красивых деревень России, что вызвало к нему интерес туристов со всей страны. Как рассказал коммерческий директор управляющей компании ТРК "Гора Белая" Антон Новиков, аудиогид под названием Welcome to Ural содержит описание маршрутов и конкретных достопримечательностей, исторические справки, фотоконтент, навигационную систему. "Сценарий можно выбрать любой - будь то путешествие по горнозаводскому Уралу или природным объектам, на автомобиле или пешком", - отметил Новиков.

Как уточнили в пресс-службе туркластера, сервис уникален для Свердловской области, потому что приложений-аудиогидов по природным территориям с глубокими историческими справками практически нет. Чтобы отправиться в путешествие, нужно выбрать любой маршрут из списка и загрузить его на телефон. Тогда он будет доступен и в офлайн-режиме. В пресс-службе добавили, что на всех знаковых и интересных местах в Висиме и соседних с ним Черноисточинске, Усть-Утке, Висимо-Уткинске, Уральце установили систему навигации. С помощью QR-кодов она синхронизируется с приложением, при наведении камеры смартфона пользователь получит подробную информацию о конкретном объекте.

"На разработку аудиогида и навигации были направлены средства гранта Ростуризма, который мы получили в 2020 году. На выходе мы получили уникальный для Свердловской области продукт, который, уверены, будет востребован у туристов. Сейчас очень много запросов на самостоятельные путешествия, а аудиогид позволяет выбирать готовый сценарий либо создавать свой. При этом мы предлагаем качественный и разнообразный исторический контент, интересную подачу и разнообразие впечатлений. В дальнейшем в приложение добавят маршруты по территории других туристических кластеров уральского региона", - отметил гендиректор управляющей компании ТРК "Гора Белая" Леонид Гункевич.

"Гора Белая" - первый на Урале туркластер. Территория охватывает 16 населенных пунктов - старинных уральских поселков, в которых появились первые горные заводы и зародилась Горнозаводская цивилизация. Сегодня в них проживают более 9 тыс. местных жителей. Туркластер "Гора Белая" имеет высокую концентрацию особо охраняемых природных территорий и природных объектов - свыше 35 ООПТ. Самые крупные - федеральный Висимский биосферный заповедник и Природный парк "Река Чусовая".

Год Мамина-Сибиряка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2022 год годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в честь 170-летия со дня рождения уральского писателя. Мамин-Сибиряк - русский писатель, автор рассказов для детей "Серая шейка", "Зимовье на Студеной", романа "Приваловские миллионы" и других произведений.