Жители Марий Эл старше 60 лет получат выплаты за прохождение вакцинации от коронавируса

ТАСС, 20 января. Жители Марий Эл старше 60 лет получат выплаты в размере 2 тыс. рублей за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции, соответствующее постановление подписал глава республики Александр Евстифеев, сообщила в четверг его пресс-служба.

"Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал постановление правительства республики о предоставлении жителям региона в возрасте 60 лет и старше единовременной выплаты в размере 2 тыс. рублей за прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Стимулирование получат граждане старшего поколения, которые прошли вакцинацию однокомпонентной или двухкомпонентной вакцинами против COVID-19 в полном объеме в период с 1 января по 14 марта 2022 года включительно, либо которые ревакцинировались в указанный период.

По данным регионального Минсоцразвития, планируемая численность указанной категории граждан составит 45 тыс. человек. Финансовое обеспечение расходов на предоставление единовременной выплаты производится за счет средств республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, доведенных министерству социального развития Марий Эл.

Представить предложения по ускорению темпов вакцинации Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил в начале этой недели. Глава региона подчеркнул, что именно граждане старшего возраста наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией и тяжелее переносят болезнь, поскольку зачастую имеют сопутствующие заболевания, а прививка от коронавируса является эффективным и безопасным способом защитить себя от заболевания.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 30 146 случаев заражения коронавирусом, 28 287 пациентов выздоровели, 958 умерли. За сутки выявлено 74 случая заражения.