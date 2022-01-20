Путин и Мишустин поздравили режиссера Владимира Хотиненко с 70-летием

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравили режиссера, народного артиста РФ Владимира Хотиненко с 70-летием. Соответствующие телеграммы опубликованы в четверг на сайтах Кремля и правительства .

Владимир Хотиненко: у нас нет потребности в герое, иначе он бы возник

"Вас по праву считают ярким представителем кинематографического сообщества страны. Ваши режиссерские работы всегда интересны и талантливы. Они заслужили признание зрителей глубоким содержанием, творческими решениями и замечательными актерскими ансамблями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Путин также отметил педагогическую деятельность режиссера, а также его искреннюю заботу о сохранении и развитии лучших традиций отечественной культуры. Президент пожелал Хотиненко доброго здоровья, вдохновения и успехов.

В телеграмме главы кабмина в свою очередь отмечается: "Вы один из самых талантливых режиссеров и сценаристов, умеющих с необыкновенной достоверностью отражать дух эпохи. Оригинальные экранизации русской классики, военные драмы, исторические ленты, созданные вами, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа". Мишустин пожелал имениннику вдохновения, новых проектов и премьер, крепкого здоровья и благополучия.

Хотиненко родился 20 января 1952 года в Славгороде (Алтайский край). Он известен как автор фильмов "Зеркало для героя" (1987), "Мусульманин" (1995), "72 метра" (2004), сериалов "Гибель империи" (2005), "Достоевский" (2010), "Демон революции" (2017). С 1994 года Хотиненко преподает во ВГИКе, с 1999 года руководит мастерской на Высших курсах сценаристов и режиссеров.