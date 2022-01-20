Минпросвещения и Минспорт запустят конкурс для учителей физкультуры

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ совместно с Министерством спорта запустят специальный конкурс для учителей физкультуры, он будет проходить в три этапа с 1 марта по 15 июня. Об этом сообщается в четверг на сайте Минпросвещения.

"Минпросвещения России совместно с Министерством спорта России запускает всероссийский конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Конкурс будет проходить в три этапа: муниципальный состоится с 1 марта по 31 марта, региональный - с 1 апреля по 30 апреля, всероссийский - с 3 мая по 15 июня. Для участников предусмотрены пять номинаций, в частности, "Педагог - формула успеха", "Искусство быть тренером-преподавателем", "Шаг в профессии" и так далее. В рамках каждого направления нужно снять "Визитную карточку", представить видеозапись занятия, подготовить эссе "Педагогический взгляд в будущее" и портфолио конкурсанта.

Победителей и лауреатов конкурса определят с 23 мая по 15 июня.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству организовать проведение всероссийского ежегодного конкурса для педагогов, которые обучают детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта.