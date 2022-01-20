Координационный совет фракции "Единая Россия" поддержал ужесточение наказания за пытки

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Координационный совет фракции "Единая Россия" в Госдуме в четверг поддержал законопроект об ужесточении ответственности за пытки для представителей органов власти. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

"В четверг, 20 января, в ходе заседания координационный совет фракции "Единая Россия" поддержал законопроект о наказании за пытки", - говорится в сообщении.

Как отметил замруководителя фракции Евгений Ревенко, "наказание за пытки должно быть жестким". "Это уродливое явление должно быть ликвидировано", - заявил парламентарий.

Авторами законопроекта выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, документ ужесточает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Законопроект позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким. Срок давности увеличивается с 10 до 15 лет.