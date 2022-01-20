Берег реки Полуй в Салехарде, загрязненный предприятиями, очистят в 2023 году

ТАСС, 20 января. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа расчистят загрязненный предприятиями и жителями берег реки Полуй в границах столицы региона - Салехарда. Работы закончат в 2023 году, сообщили в пресс-службе окружного правительства в четверг.

"Берег реки Полуй в границах Салехарда испытывает антропогенное воздействие в следствие прошлой хозяйственной деятельности предприятий, прекративших существование, а также недобросовестных граждан, проживающих на берегу. Очистка водоохранной зоны улучшит экологическое состояние реки, позволит предотвратить его деградацию и преобразит внешний вид города. <…> Полностью расчистить территорию планируют в 2023 году", - говорится в сообщении.

В 2022 году очистят 18 га прибрежной зоны на участке от дамбы на реке Шайтанка до Речного вокзала. Там сосредоточено 70 тыс. кубометров мусора. Ведется выбор подрядчика для проведения работ, которые начнутся в июне.

Ранее на берегу реки Полуй убрали более 51 тыс. кубометров отходов, на участке от лодочной станции до улицы Лесозаводская.

Работы по расчистке природных территорий проходят на Ямале в рамках Года экологии, который объявил губернатор Дмитрий Артюхов.