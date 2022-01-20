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В Астраханской области впервые с июля прошлого года обновился суточный максимум по ковиду

За последние сутки в регионе зафиксировали 405 новых случаев

АСТРАХАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Максимальное количество заразившихся коронавирусом выявили в Астраханской области, суточный прирост составил 405 человек. Данные приводит оперштаб региона.

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"За минувшие сутки зафиксировано 405 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Предыдущий максимальный показатель выявили 26 июля прошлого года, тогда прирост составил 293 человека.

Всего с начала пандемии в Астраханской области выявили 84 563 случая заражения коронавирусом, 2 578 человек умерли. Лечение в стационарах региона проходят 960 человек, еще 5 240 человек лечатся дома. Около 19% коечного фонда свободно.

Ранее в регионе открыли круглосуточные ковидные центры, а действие QR-кодов для посещения торговых центров продлили бессрочно. Власти ожидают, что новая волна коронавируса, вызванная штаммом "омикрон", придет в регион на следующей неделе.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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