Захарова порекомендовала иностранцам посетить музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала иностранным гражданам и сотрудникам зарубежных представительств в РФ посетить музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда".

Дипломат напомнила, что 12 января 1943 года советские войска начали наступательную операцию, которая впоследствии получила кодовое название "Искра", ее целью был прорыв блокады Ленинграда. "Мы как Министерство иностранных дел рекомендуем этот музей и, конечно, мемориал на Пискаревском кладбище и многие другие исторические памятники и объекты к посещению всем гостям нашей страны. Ну и, конечно, коллегам-дипломатам, в Санкт-Петербурге распложено немало консульств иностранных государств", - сказала она в четверг на брифинге.

"К сожалению, сегодня в эпоху переписывания великого подвига о, казалось бы, всем известных фактах приходится напоминать и рассказывать заново. Мы будем это делать", - добавила Захарова.

Музей-заповедник, созданный в 1990 году, объединяет диораму "Прорыв блокады Ленинграда", мемориалы "Невский пятачок", "Синявинские высоты" и другие охранные зоны. В январе 2018 года в мемориальном комплексе был открыт музей-панорама "Прорыв". Основной фонд музея-заповедника содержит более 11 тыс. предметов.