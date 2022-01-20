Терапевт Минздрава заявила, что потеря обоняния и вкуса при "омикроне" встречаются реже

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Потеря обоняния и вкуса при заражении "омикроном" встречаются реже, однако частыми симптомами являются першение, боль в горле и осиплость. Об этом сообщила в четверг главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

"Эти варианты [коронавируса] очень тропны (привязаны - прим. ТАСС) к верхним дыхательным путям и поэтому такие симптомы как: осиплость голоса, насморк, першение в горле, боль в горле, они довольно типичны <...>. Такой признак, как аносмия, то есть потеря запаха, изменение вкуса, - он реже встречается при новой коронавирусной инфекции, которая вызвана [вирусом с] определенными мутациями", - сказала она на заседании в Общественной палате РФ.

Драпкина добавила, что также сократился срок инкубационного периода вируса. "Бывают случаи, когда уже через два дня появляются симптомы <...> заболевания", - уточнила она.

Говоря в целом о ситуации в стране, эксперт отметила, что "она не улучшается", большая часть случаев заражения обусловлена "омикроном".