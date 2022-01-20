В Санкт-Петербурге участие в крещенских купаниях приняли почти 40 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Более 39 тыс. человек поучаствовали в крещенских купаниях в Санкт-Петербурге 18 и 19 января. Об этом в четверг сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" председатель городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

"В Петербурге удалось обеспечить безопасное проведение крещенских купаний. Происшествий и нарушений правил безопасности зафиксировано не было. За двое суток в крещенских купаниях в Петербурге приняли участие 39 835 человек", - говорится в сообщении Аришиной. В прошлом году крещенское омовение в городе совершили 36 тыс. человек.

В Петербурге специально оборудовали 21 место для омовений, для обеспечения безопасности были задействованы более 200 спасателей и почти три десятка единиц техники. Как отметила глава комитета, спасатели также следили за неофициальными купелями для исключения несчастных случаев. "Благодаря слаженным действиям всех задействованных городских и федеральных служб и ответственному отношению горожан к проведению праздничных мероприятий, удалось не допустить нештатных ситуаций и серьезных происшествий", - сказала Аришина.

Главная городская иордань была оборудована у Иоанновского равелина Петропавловской крепости: в праздник Крещения Господня чин великого освящения невской воды совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января.