В поликлиниках Подмосковья из-за распространения коронавируса увеличили число терапевтов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пациенты с признаками ОРВИ и температурой ниже 38 градусов с 24 января смогут самостоятельно посетить поликлиники Подмосковья без предварительной записи, количество терапевтов для приема граждан в медучреждениях региона увеличили. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Подмосковья.

"За последнюю неделю в Московской области заболеваемость COVID-19 выросла в три раза. На поликлиники легла колоссальная нагрузка. В пять раз увеличилось количество вызовов врачей на дом и число звонков, поступающих на горячую линию 122. В связи с этим Минздравом региона приняты оперативные меры для повышения доступности оказания медицинской помощи жителям региона. Они начнут действовать с понедельника. Чтобы не ждать визита врача, пациенты, у которых наблюдаются признаки ОРВИ - кашель, насморк, но температура менее 38 градусов, могут самостоятельно посетить поликлинику без предварительной записи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поликлиники будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00.

"Мы увеличили количество врачей-терапевтов на приеме в наших поликлиниках, разделили потоки больных и здоровых пациентов. Медицинский специалист проведет прием в день обращения в поликлинику и возьмет тест на COVID-19", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Также в министерстве рассказали, что плановый прием узкопрофильных специалистов в поликлиниках будет ограничен, однако если пациент нуждается в неотложной помощи, терапевт направит его на прием к профильному врачу.

"Чтобы снизить риск заболевания респираторной инфекцией, по возможности постарайтесь ограничить контакты с окружающими людьми и носите медицинскую маску. Работающие жители Подмосковья могут обратиться к работодателю с просьбой о переводе на удаленную работу, если есть такая возможность. Жителям старше 60 лет, а также с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции", - добавили в пресс-службе.