ВЦИОМ назвал самые популярные хобби россиян

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Самыми популярными хобби участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стали чтение книг и газет (12%), садоводство и спорт (по 9%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте центра в четверг.

"Самое популярное увлечение - чтение книг и газет, его назвали 12% россиян, также сограждане увлекаются садоводством и спортом (по 9%), охотой и рыбалкой (8%), вязанием (8%), рисованием (6%). Регулярных увлечений не имеют 27% опрошенных", - говорится в сообщении. Почти каждый пятый (19%) респондент сообщил, что в свободное время занимается хобби.

Мужчины в качестве хобби чаще выбирают охоту и рыбалку (16%), спорт (11%), чтение (9%), а женщины - чтение (15%), вязание (14%), садоводство (11%). В среднем россияне тратят на хобби 13 часов в неделю. Половину (52%) устраивает количество времени, которое они уделяют своим увлечениям. Тратить больше времени на хобби хотели бы 45% опрошенных.

Основной преградой для занятий хобби считается недостаток денег, об этом сообщили 60% опрошенных граждан, 49% сказали о недостатке времени. Среди увлечений, которыми давно хотели заняться, россияне чаще называли туризм (8%), спорт (4%), катание на лыжах (3%).

Чаще всего на досуге россияне общаются с друзьями или занимаются домашним хозяйством (35%), проводят время на природе (33%), занимаются с детьми (32%), работают на даче (31%), слушают музыку, читают книги (31%), проводят время за компьютером (30%), смотрят телевизор, слушают радио (28%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 января. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.