Суд отклонил кассацию на приговор Навальному, оштрафованному за клевету на ветерана

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Второй кассационный суд признал законным приговор в отношении Алексея Навального по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор мирового судьи и апелляционное постановление Бабушкинского суда оставить без изменения. Кассационную жалобу защитников Навального отклонить", - говорится в решении суда.

Защита полностью поддержала доводы кассационной жалобы и просила прекратить уголовное преследование в отношении своего подзащитного. Гособвинение попросило суд приговор оставить без изменений и признать его законным. "Вина Навального подтверждается исследованными в суде первой инстанции доказательствами", - заявил в ходе заседания представитель надзорного ведомства. По его словам, при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции и апелляции гособвинение не усматривает нарушений, Навальный совершил преступление "из корыстных побуждений, а не из-за активной гражданской позиции".

Кассация была рассмотрена в отсутствие Навального.

Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу "Ив Роше". Штраф по делу о клевете он выплатил полностью, тем самым исполнив решение суда. Однако виновным себя в клевете он по-прежнему не признает.