{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд отклонил кассацию на приговор Навальному, оштрафованному за клевету на ветерана

Приговор оставили без изменений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Второй кассационный суд признал законным приговор в отношении Алексея Навального по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему

"Приговор мирового судьи и апелляционное постановление Бабушкинского суда оставить без изменения. Кассационную жалобу защитников Навального отклонить", - говорится в решении суда.

Защита полностью поддержала доводы кассационной жалобы и просила прекратить уголовное преследование в отношении своего подзащитного. Гособвинение попросило суд приговор оставить без изменений и признать его законным. "Вина Навального подтверждается исследованными в суде первой инстанции доказательствами", - заявил в ходе заседания представитель надзорного ведомства. По его словам, при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции и апелляции гособвинение не усматривает нарушений, Навальный совершил преступление "из корыстных побуждений, а не из-за активной гражданской позиции".

Кассация была рассмотрена в отсутствие Навального.

Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу "Ив Роше". Штраф по делу о клевете он выплатил полностью, тем самым исполнив решение суда. Однако виновным себя в клевете он по-прежнему не признает.

Теги
Россия
В Крыму спрогнозировали новую засуху через пять-шесть лет
По словам завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Ильи Николенко, текущих запасов воды при максимальном использовании ресурсов и отсутствии осадков хватит минимум на год
Читать полностью