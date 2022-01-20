В Крыму спрогнозировали новую засуху через пять-шесть лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко прогнозирует новую засуху на полуострове через пять-шесть лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба КФУ.

После засушливых 2019 и 2020 годов и по сравнению с 2021 годом ситуация с водными ресурсами Крымского полуострова в 2022 году существенно улучшилась. В начале 2021 года фактическое наполнение всех водохранилищ естественного стока составляло 33 млн кубометров. К началу 2022 года эта цифра увеличилась до 163 млн кубометров, что существенно больше среднего многолетнего объема наполнения - 135 млн кубометров.

Однако, чтобы спрогнозировать, на какой срок хватит существующих водных запасов полуострова, следует учитывать фактор значительной разницы в объемах забора воды в зимний период и в сезон активной загрузки, отмечается в сообщении. "Если в сезон активной загрузки в неделю потребляется 2-2,5 млн кубометров воды, то в зимние месяцы 1-1,5 млн кубометров. Если даже исключить выпадение осадков в течение года, что маловероятно, с учетом мертвого объема водохранилищ естественного стока и забора воды на уровне летнего, существующих запасов хватит как минимум на 55-70 недель. Следует учитывать, что мы прошли два года с минимальными осадками, следующий такой период может повториться через пять-шесть лет", - рассказал Николенко, которого цитирует пресс-служба.

Также отмечается, что при максимальном использовании ресурсов и отсутствии осадков текущих запасов хватит как минимум на год. "Последующие годы с учетом многолетних наблюдений могут стать водообильными, однако не стоит расслабляться, так как климатические изменения по осадкам и температурам могут в будущем засушливые годы сделать еще более сложными. Необходимо ориентироваться на то, что дефицит водных ресурсов является глобальной мировой проблемой", - приводятся в сообщении слова Николенко.

К объективным факторам возникновения дефицита водных ресурсов на полуострове в эти годы, кроме перекрытия Северо-Крымского канала, эксперт относит не только нерациональное использование водных ресурсов, но и цикличные изменения климатических условий по атмосферным осадкам. По его словам, веерные отключения водоснабжения - это вынужденная мера в периоды острого дефицита водных ресурсов. "Благодаря введению таких режимов Крымский полуостров в прошлом году успешно справился с проблемами дефицита воды 2019 и 2020 годов. Следует отметить, что фактическое наполнение всех водохранилищ естественного стока с середины ноября 2019 года по март 2020 было минимальным за предыдущие 35 лет наблюдений", - цитирует пресс-служба Николенко.

Ситуация с водой в Крыму

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев несколько населенных пунктов Крыма получали воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле 2021 года в Крыму прошли сильные ливни.