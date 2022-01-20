Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью митрополита Владимира

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бывший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров) всегда проявлял искреннюю заботу о людях и способствовал установлению в обществе атмосферы гуманности и миролюбия. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной в Епархиальное управление Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

"С глубокой скорбью узнала о кончине высокопреосвященнейшего митрополита Владимира. Более полувека, являясь старейшим архиереем по дате хиротонии, митрополит Владимир преданно служил Русской православной церкви и самоотверженно проповедовал слово Божие. Владыка Владимир всегда проявлял искреннюю заботу о людях, способствовал установлению в обществе атмосферы гуманности и миролюбия, духовному воспитанию и просвещению молодежи, упрочению нравственных и семейных устоев", - говорится в телеграмме.

Как отметила спикер Совфеда, жизненная мудрость и душевная теплота снискали митрополиту Владимиру истинное уважение и авторитет. "Благодаря стараниям владыки в Россию была возвращена Тихвинская икона Божией матери, строились и восстанавливались уникальные объекты церковной архитектуры, расширялось плодотворное сотрудничество с органами государственной власти, региональными и общественными организациями", - подчеркнула она.

"Светлая память митрополиту Владимиру за его благие деяния и доброе сердце", - написала Матвиенко.

Митрополит Владимир возглавлял Санкт-Петербургскую епархию с 1995 по 2014 годы. Он умер в возрасте 92 лет.