Опрос: 59% жителей Швеции испытывают страх перед Россией

СТОКГОЛЬМ, 20 января. /ТАСС/. Более трети населения Швеции (37%) выступает за членство страны в НАТО, 35% - против, 28% затрудняются с ответом на этот вопрос. Кроме того, 59% респондентов испытывают страх перед Россией как великой державой, 29% боятся США, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром "Новус" по заказу телеканала SVT.

"Несколько лет назад примерно треть боялась России как великой державы, теперь это явное большинство", - отметил глава центра Турбьерн Шёстрём.

"Число сторонников членства в НАТО сильно увеличилось по сравнению с 2017 годом, так что сейчас их примерно столько же, сколько и противников. Но около трети не могут ответить на вопрос, они колеблются, и именно здесь этот вопрос действительно решается", - прокомментировал результаты Шёстрём.

В 2017 году лишь 32% респондентов говорили "да" НАТО, в то время как отрицательной ответ давали 43%. В 2014 году отношение к альянсу было примерно таким же, как и сегодня.

В 2021 году оппозиция в парламенте объявила о поддержке так называемой опции НАТО - сохранения возможности подать заявку на присоединение к альянсу. При этом большинство депутатов против фактического членства.

Ранее посольство РФ в королевстве отмечало факт беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов, развернутой в шведских СМИ с подачи политиков. Российские дипломаты подчеркнули, что цель кампании - убедить рядовых налогоплательщиков в необходимости тратить больше денег на военные нужды.

Швеция сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках программы "Партнерство ради мира". Парламент одобрил в 2016 году договор, дающий право альянсу перебрасывать военных Сил быстрого реагирования (NRF) альянса на территорию королевства. Соглашение предусматривает обеспечение Швецией безопасности Сил быстрого реагирования на суше, в море или воздухе во время их переброски к месту развертывания. Предполагается, что королевство создаст необходимые условия для работы служб обеспечения и логистики, например, поставки продовольствия или боеприпасов.