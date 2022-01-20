Суд продлил арест пяти фигурантам дела о ЧП на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 20 января. /ТАСС/. Заводской районный суд Кемерова продлил сроки ареста пяти фигурантам дела о ЧП на шахте "Листвяжная", где погибли более 50 человек.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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Об этом ТАСС в четверг сообщила консультант суда Наталья Уйманова.

"Судом приняты решения о продлении ареста Сергею Махракову, Андрею Молоствову, Сергею Герасименку (директор шахты, его заместитель и начальник участка - прим. ТАСС) - до 25 апреля. Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину (инспекторы Ростехнадзора - прим. ТАСС) сроки продлены до 26 апреля", - сказали в суде.