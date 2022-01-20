{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование ЧП на шахте "Листвяжная"

Суд продлил арест пяти фигурантам дела о ЧП на "Листвяжной"

Сроки продлили до 25 и 26 апреля

КЕМЕРОВО, 20 января. /ТАСС/. Заводской районный суд Кемерова продлил сроки ареста пяти фигурантам дела о ЧП на шахте "Листвяжная", где погибли более 50 человек.

На эту тему
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Об этом ТАСС в четверг сообщила консультант суда Наталья Уйманова.

"Судом приняты решения о продлении ареста Сергею Махракову, Андрею Молоствову, Сергею Герасименку (директор шахты, его заместитель и начальник участка - прим. ТАСС) - до 25 апреля. Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину (инспекторы Ростехнадзора - прим. ТАСС) сроки продлены до 26 апреля", - сказали в суде.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование ЧП на шахте "Листвяжная"
В нацпарке "Бузулукский бор" создадут питомник для восстановления леса после пожара
Необходимо почти 4 млн саженцев
Читать полностью