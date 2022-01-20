В Германии планируют ввести безвизовый режим для российской молодежи

ТОМСК, 20 января. /ТАСС/. Правительство Германии планирует отказаться от визового режима для российской молодежи в возрасте до 25 лет - студентов и школьников. Об этом сообщил журналистам генконсул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке во время рабочей поездки в Томск.

"Я надеюсь, что в будущем мы вообще сможем решить эту проблему (необходимость получения виз российской молодежью - прим. ТАСС), потому что новое федеральное правительство в своем коалиционном договоре закрепило то, что они хотели бы, чтобы российские молодые люди до 25 лет в безвизовом режиме въезжали в Германию. Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений именно в области молодежного обмена в сфере развития науки. Это касается не только студенческого обмена, но и обмена школьниками", - сказал Финке.

По его словам, планируется принять данную меру только для российской молодежи. В ближайшее время власти ФРГ намерены обсудить этот вопрос с другими странами Шенгенской зоны. "Процедура уже начата. Это политическое заявление о намерениях, мы ожидаем, что следующие шаги будут предприняты в этом направлении", - отметил консул, не уточнив сроки введения изменений.

Он отметил, что сейчас для российской молодежи, в частности, студентов и преподавателей вузов Томска, предусмотрена простая процедура получения визы - в течение двух дней после подачи документов. Вузы Томска имеют в партнерах по работе и обмену студентами по три-четыре германских университета.