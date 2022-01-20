Кубок Лиги чемпионов представили на экспозиции Петербурга на выставке туризма в Мадриде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Оригинальный кубок Лиги чемпионов УЕФА и официальный мяч финала 2021/2022, который в мае 2022 года примет Санкт-Петербург, представили на экспозиции города на Неве на международной выставке туризма FITUR в Мадриде. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе комитета по развитию туризма.

"В этом году город на Неве традиционно представлен экспозицией, организованной "Конгрессно-выставочным бюро" Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга <…> Отдельная часть стенда Северной столицы отведена под фотозону, оформленную официальной символикой Лиги чемпионов УЕФА, финал которой город примет в мае 2022 года. В центре экспозиции представлен оригинальный Кубок, ежегодно вручаемый футбольному клубу - победителю. Также на стенде размещен официальный мяч финала Лиги чемпионов-2021/22, организовано выступление четырехкратного чемпиона России по футбольному фристайлу Игоря Олейника, интерактивная футбольная игра, живая классическая музыка и множество других сюрпризов", - рассказали в комитете.

Кроме того, любой посетитель стенда может стать игроком виртуального матча, испытать себя в роли вратаря и сфотографироваться с Кубком УЕФА. В комитете отметили, что яркий и интерактивный формат представления будущего спортивного события привлек огромное внимание участников выставки из разных стран. FITUR-2022 начала работу 19 января. В день открытия выставки стенд Петербурга посетила делегация Всемирной туристской организации ООН во главе с генеральным секретарем Зурабом Пололикашвили.

"Наша задача - сохранить высокие позиции города на Неве и его статус международного туристского центра. Выставка в Мадриде позволяет рассказать о всем многообразии возможностей, которые представляет наш город для разных категорий путешественников и в разные сезоны. Мы показываем новые продукты и предложения петербургской отрасли гостеприимства, разрабатываемые в ответ на запросы современных туристов, говорим о множестве поводов для посещения Петербурга <…> Проведение в этом году в Санкт-Петербурге крупнейшего мирового спортивного события - финала Лиги чемпионов УЕФА - еще раз подтверждает и сохранение высочайшего качества петербургского гостеприимства", - привели в пресс-службе слова председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева.

Продвижение туристского потенциала Петербурга

На выставке в Мадриде также демонстрируются материалы и видеоролики, отражающие культуру Петербурга, его насыщенную и разнообразную жизнь, рассказали в пресс-службе. В течение пяти выставочных дней на стенде пройдут встречи с представителями туротрасли и СМИ, участникам которых расскажут о готовящихся туристских предложениях Петербурга для путешественников. Свои проекты представит и городское Агентство медицинского туризма.

Также в планах - презентация испанской аудитории проекта "Два города - миллион впечатлений". Это программа совместного продвижения туристского потенциала, реализуемая Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и Комитетом по туризму Москвы. Помимо этого в Мадриде представят туристские возможности "Серебряного ожерелья" Северо-Западного федерального округа и расскажут о роли Петербурга как российского трэвел-хаба.

Выставка FITUR проводится с 1986 года и считается одним из крупнейших событий туристского рынка Европы и мира. Мероприятие ежегодно привлекает более 9,5 тыс. участников и свыше 100 тыс. посетителей из разных стран. Событие проходит при поддержке Всемирной туристской организации ООН.