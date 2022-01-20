Таиланд сократит период самоизоляции для контактировавших с инфицированными коронавирусом

БАНГКОК, 20 января. /ТАСС/. Власти Таиланда приняли решение сократить период самоизоляции для лиц, которые контактировали с инфицированными коронавирусом, с 10 до семи дней. Об этом сообщила в четверг на брифинге глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

"В связи с улучшением ситуации было сокращено рекомендованное время нахождения на самоизоляции лиц из групп риска с 10 до семи дней, последующие три дня людям необходимо самостоятельно наблюдать за симптомами, - отметила она. - Антиген-тесты должны сдаваться на пятый-шестой день и десятый". Вместе с тем она сообщила, что с 1 февраля работа из дома станет необязательной, однако окончательное решение остается за работодателем.

Кроме того, представитель МИД рассказала, что с 24 января в наиболее контролируемую зону, где в ресторанах запрещена продажа и потребление алкоголя, войдут 44 провинции, среди которых Чиангмай, Трат, Бурирам.

"Число людей, которые могут собираться в одном месте в этих провинциях не должно превышать 500", - уточнила она. Между тем 25 провинций попали в зону высокого наблюдения. "В связи с сокращением числа инфицированных в этой зоне и туристических провинциях время продажи и потребления алкогольных напитков в ресторанах увеличено на два часа - до 23:00", - добавила представитель МИД. Согласно представленному списку, в туристическую зону войдут Бангкок, а также провинции Канчанабури, Краби, Чонбури, Нонтхабури, Патхумтхани, Пхангнга и Пхукет.

Продление режима ЧП

Центр по борьбе с коронавирусом в Таиланде решил продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии, до 31 марта, сообщила Андамо корреспонденту ТАСС.

"Вопрос обсуждался и центром было принято решение о продлении режима ЧП [еще на два месяца]. [Он будет действовать] с 1 февраля по 31 марта 2022 года", - подтвердила она. Ограничение, которое первоначально было введено 26 марта 2020 года, продлевается в 16-й раз.

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В четверг Минздрав информировал о 8,1 тыс. заразившихся и 19 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,35 млн, вылечились более 2,24 млн человек, умерли 21,9 тыс. пациентов. К настоящему времени в стране полностью вакцинированы более 47,8 млн жителей.