Худрук "Современника" Виктор Рыжаков опроверг сообщения о госпитализации с ковидом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Худрук театра "Современник" Виктор Рыжаков в разговоре с ТАСС опроверг информацию о госпитализации с коронавирусом. Он сообщил, что "здоров и бодр".

Ранее некоторые СМИ заявили, что Рыжакова госпитализировали с коронавирусом.

"Все отлично, ложная тревога от ваших коллег. Здоров и бодр", - сообщил собеседник агентства.

Рыжаков с 2020 года является худруком театра "Современник", до этого восемь лет он был худруком Центра имени Мейерхольда. Рыжаков также ставил спектакли в МХТ им. А. П. Чехова, "Мастерской П. Н. Фоменко", театрах "Сатирикон" и "Практика", БДТ им. Г. А. Товстоногова. Лауреат премии Станиславского "За вклад в театральную педагогику", многократный лауреат премии "Золотая маска".