Лукашенко сообщил, что вновь перенес ковид после заражения омикрон-штаммом

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вновь перенес COVID-19, на этот раз после заражения омикрон-штаммом.

"Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу, - сказал Лукашенко на встрече в четверг с главой Республики Тува Владиславом Ховалыгом, видеосюжет выложили в Telegram-канале "Пул первого" . - Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим омикроном - переболел". По словам президента, "он пневмонии не дает". "Я, например, на ногах его перенес и заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", - заметил глава государства.

Лукашенко считает, что в борьбе с пандемией правильная тактика избрана в России. "В России правильный взят курс, это в основном амбулаторное лечение, - цитирует Лукашенко агентство БелТА. - С этим вирусом не так люди болеют. Конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами. Это люди с сердечно-сосудистыми [заболеваниями] и сахарным диабетом, онкологией, астмой".

Президент отметил, что, конечно, надо поберечься. "Но особо переживать не надо. Надо просто жить", - сказал он.

Ранее Лукашенко сообщал, что в конце июля 2020 года бессимптомно переболел COVID-19, также перенес его на ногах. Осенью 2021 года он допустил, что сделает прививку, но будет ждать белорусскую вакцину, которую планируется ввести в гражданский оборот в 2023 году.