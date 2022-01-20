Зимник из Ненецкого автономного округа в Коми закрыли из-за непогоды

ТАСС, 20 января. Движение по зимней сезонной дороге (зимнику) Нарьян-Мар - Усинск - единственной, соединяющей Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми, приостановлено во вторник для всех видов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Зимник Нарьян-Мар - Усинск временно закрыт для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Ориентировочно ограничения будут действовать до завтрашнего утра", - говорится в сообщении.

По данным Севгидромета, в НАО облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, метель, гололед. Ветер южной четверти 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью пять-десять градусов мороза.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с большой землей. Грузы в округ завозят во время летней навигации по реке Печоре и морю и частично по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 27 декабря.

В этом году протяженность зимника составляет порядка 33 км, она сократилась на 23 км по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря вводу в эксплуатацию участка автомобильной дороги Нарьян-Мар-Усинск.