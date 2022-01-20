Население Москвы за 10 лет возросло на 1,5 млн

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Население Москвы за последние 10 лет возросло на 1,5 млн человек. Такие предварительные данные всероссийской переписи населения доложил в четверг президенту РФ Владимиру Путину мэр столицы Сергей Собянин.

"Провели перепись населения, пока только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на 1,5 млн больше, приблизились вплотную к цифре в 13 млн [человек]", - сказал Собянин.

Он не исключил, что после обработки всех данных, возможно, даже преодоление цифры в 13 млн.

В этой связи он пояснил, что власти мегаполиса не стремились к тому, чтобы собрать население в столице. "Но вот уже на протяжении многих десятилетий Москва прирастает примерно на миллион человек за десять лет, такая тенденция есть, она касается всех больших городов", - подчеркнул Собянин. Еще около полумиллиона человек, по словам мэра, проживает в Новой Москве.

Он назвал увеличение населения города "новым вызовом с точки зрения социальной инфраструктуры". "И конечно, это новые вызовы для Москвы с точки зрения социальной инфраструктуры: детских садов, школ, больниц, поликлиник и, конечно, транспорта", - заключил градоначальник.