Власти Пекина предупредили об опасности передачи коронавируса через замороженные продукты

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Администрация китайской столицы обращается к жителям с просьбой проявлять максимальную осторожность при совершении покупок национальной и зарубежной замороженной пищевой продукции в связи с высоким риском заражения коронавирусом. Об этом заявила в четверг заместитель главы пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо.

"Необходимо, чтобы каждый из нас проявлял большую бдительность, - сообщила она на пресс-конференции. - Нужно максимально избегать покупки замороженных продуктов в интернете или через торговых агентов, как иностранных, так и китайских товаров, произведенных в районах, где были выявлены случаи заражения коронавирусом".

По словам чиновника, подвергнутые заморозке продукты "необходимо приобретать в магазинах, соответствующих официальным стандартам" и выбирать товары, проверенные компетентными органами Пекина. "Советую после покупки осуществлять дезинфекцию упаковки либо полностью ее заменять", - добавила Пан Синхо.

За последние несколько дней власти китайской столицы зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом в разных районах города, в том числе штаммами "омикрон" и "дельта". Как отмечают местные специалисты, инфекция с большой степенью вероятности проникла в Пекин, где в течение довольно долгого времени была идеальная эпидемическая обстановка, через почтовые отправления и на упаковках замороженных продуктов.