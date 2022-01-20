Пилотный проект РКК по восстановлению пациентов после ковида стартует в шести регионах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пилотный проект Российского Красного Креста (РКК) "Восстановись после ковида" заработает в конце января в шести регионах страны. Об этом в четверг сообщил председатель общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук в Общественной палате во время переклички НКО - участников кампании "Я прививки не боюсь".

"Пилотный проект восстановления после коронавирусной инфекции начнет работу в конце января в шести регионах (Кабардино-Балкария, Дагестан, Саратовская, Архангельская, Иркутская и Ростовская области)", - сказал Савчук.

Он пояснил, что на базе региональных отделений РКК будут открыты специальные комнаты, где пациенты смогут проходить вестибулярную и дыхательную гимнастику, чтобы побороть последствия коронавирусной инфекции. "Сейчас эти комнаты уже оснащены. В рамках нашего взаимодействия с Минздравом и федерального проекта по поддержке РКК эти пилотные проекты в этом году будут открыты еще в 40 регионах страны", - сказал Савчук.

Он уточнил, что это центры именно по восстановлению, а не реабилитации. "Реабилитация - это медицинская услуга, которую могут проводить только специалисты в медучреждениях, имеющих лицензию. В нашем случае мы говорим о восстановлении, которое включает в себя дыхательные упражнения, где нет никаких инвазивных процедур, нет никакого контакта, требующего участия медиков", - сказал Савчук, уточнив, что восстановлением пациентов будут заниматься обученные волонтеры и сотрудники РКК.

По его словам, с пятой волной пандемии штабы акции будут активизироваться по всей стране. "Акция "Мы вместе" не прекращала работать ни на один день, она продолжается и усиливается - это и помощь населению, и помощь первичному звену медиков, и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов и кол-центры", - сказал Савчук.

"У нас продолжает работать горячая линия акции "Мы вместе", где люди могут получить всю необходимую информацию и оставить заявку на доставку лекарств и продуктов", - сказал Савчук.