Nestlе извинилась за изображения индуистских богов на обертке своей продукции

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 января. /ТАСС/. Индийский филиал транснациональной компании Nestle принес извинения за изображения почитающихся индуистами богов на обертке батончиков KitKat. Об этом в четверг сообщает газета The Indian Express.

На обертке Nestle India поместила изображения продукции ремесленников из штата Одиша в стиле "Паттачитра" с ликами индуистских богов Джаганнатха, Балабхадры и Мата Субхадры, не ожидая, что это сильно заденет чувства верующих. Однако из-за многочисленных протестов в соцсетях компания была вынуждена принести извинения и сообщить, что упаковка KitKat с таким дизайном больше выпускаться не будет.

"Мы хотели прославить культуру Одиши с помощью рисунков на упаковках, представляющих "Паттачитру", которая известна своими яркими образами. Компания понимает деликатность вопроса и сожалеет, если непреднамеренно задела чувства людей", - поспешила заявить Nestle India в свое оправдание.

По словам пользователей сети, изображения высоко почитаемых божеств в конечном итоге окажутся под ногами на дорогах, в канализации и в мусорных баках, когда начнут выбрасывать упаковку KitKat. Некоторые индийцы при этом упрекнули все действующие в стране транснациональные компании в постоянном неуважении к чувствам верующих.

Чуть раньше Nestle в Индии также резко раскритиковали итальянский дом моды Gucci за использование живых тигров в рекламе новой коллекции, посвященной наступившему Году тигра по китайскому календарю. "Ваша коллекция прекрасна, но перестаньте использовать диких животных в целях маркетинга и как реквизит для своей рекламы", - потребовали индийцы в Twitter.