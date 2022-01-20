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Пандемия COVID-19

В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 13 ноября

В стране пятый день подряд регистрируют менее 700 смертей из-за ковида за сутки
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 850, до 10 938 261. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 13 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,36%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 478, до 9 950 333. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 684 против 698 днем ранее, до 324 060. Таким образом, уже пять дней подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за коронавируса за сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,96%, следует из данных штаба.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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